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ВАКС конфіскував майно ексміністра Табачника

Четвер, 11 квітня 2024, 12:53 - Олексій Павлиш
 
Дмитро Табачник
Укрінформ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Зазначається, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

  • половину квартири на Ярвалу у Києві;
  • 5 земельних ділянок в елітному Козині;
  • будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати;
  • майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;
  • право на компенсацію 40,6 млн грн;
  • право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.

Економічна правда

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суд Табачник активи
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