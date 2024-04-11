ВАКС конфіскував майно ексміністра Табачника

Дмитро Табачник Укрінформ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Зазначається, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

половину квартири на Ярвалу у Києві;

5 земельних ділянок в елітному Козині;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати;

майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.