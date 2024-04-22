Українці стали купувати більше авто преміумкласу: де найбільше купували

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тисячі нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Втім, в цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.

Більша частина (51%) реалізованих в І кварталі преміальних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

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Найпопулярнішими брендами в преміумсегменті авторинку стали:

BMW - 736 од.;

Lexus - 491 од.;

Audi - 421 од.

Нагадаємо:

У І кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис авто на електротязі (BEV). Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

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Впродовж І квартала 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.