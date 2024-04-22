Українці стали купувати більше авто преміумкласу: де найбільше купували
За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тисячі нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Втім, в цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.
Більша частина (51%) реалізованих в І кварталі преміальних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Найпопулярнішими брендами в преміумсегменті авторинку стали:
- BMW - 736 од.;
- Lexus - 491 од.;
- Audi - 421 од.
Нагадаємо:
У І кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис авто на електротязі (BEV). Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.
Впродовж І квартала 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.