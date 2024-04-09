Згенеровані ШІ відео про Маска переповнили YouTube з рекламою криптошахраїв

8 квітня в YouTube стався наплив фейкових відео зі засновником компанії SpaceX Ілоном Маском, де той "закликав" інвестувати у криптовалюту.

Про це повідомляє Mashable.

За кожним відео стоїть компанія, яка намагалася підробити трансляцію SpaceX, виманюючи в недосвідчених користувачів криптовалюту.

При чому всі трансляції проходили за однаковою схемою: стрім відтворював заздалегідь записане відео з Ілоном Маском біля екрану SpaceX, який розмовляє з натовпом про можливості інвестування в криптовалюту — це нібито обіцяє подвоєння інвестицій.

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На фейкових трансляціях глядачам пропонували сканувати QR-код, куди згодом їх перенаправляли на спеціальний вебсайт, де вони нібито зможуть "інвестувати" свої криптовалюти напряму.

Нагадаємо:



14 березня компанія SpaceX здійснила запуск своєї гігантської ракети Starship майже на орбіту Землі. Але при поверненні на Землю втратила з ним зв'язок.

Компанія SpaceX будує мережу з сотень супутників-шпигунів за засекреченим контрактом з розвідувальним агентством США.

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Економічна правда