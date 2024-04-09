Фонд підтримки енергетики України за два роки зібрав понад 410 мільйонів євро

За два роки до Фонду підтримки енергетики було залучено від міжнародних партнерів понад 410 мільйонів євро. На рахунок надійшло понад 393 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Станом на 9 квітня вдалося залучити до Фонду понад 410 мільйонів євро з 13 країн-партнерів та міжнародних організацій. З них на рахунок надійшло понад 393 мільйони євро (решта суми - це анонсовані внески, які скоро будуть перераховані спонсорами)", - йдеться у повідомленні.

З цих коштів профінансовано потреби українських енергетичних компаній, зокрема закупівлю генераторів, силових трансформаторів, вимикачів, запчастин, технічних засобів, матеріалів, спецтехніки, палива, засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів.

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Найбільше коштів розподілено на забезпечення термінових потреб енергетичних компаній з прифронтових областей - Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Одеської.

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