Tesla може знову зіткнутися з падінням продажів автомобілів у цьому кварталі

На думку аналітиків, компанія Tesla може зіткнутися з черговим падінням продажів автомобілів у цьому кварталі після того, як здивувала інвесторів падінням за перші три місяці цього року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За оцінками, у другому кварталі компанія поставить 444 510 автомобілів, що на 4,6% менше, ніж за аналогічний період рік тому.

"Не можна заперечувати, що ситуація з попитом погіршилася. Під час нещодавніх конференц-дзвінків Ілон Маск неодноразово заявляв про труднощі зі збільшенням продажів в умовах високих процентних ставок, і ми очікуємо, що це залишатиметься перешкодою", - пише аналітик Robert W. Baird Бен Калло.

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Уолл-стріт все частіше б'є на сполох щодо найближчих перспектив продажів Tesla, а аналітик Wells Fargo Колін Ланган минулого місяця назвав виробника електромобілів "компанією без зростання". Головний виконавчий директор Ілон Маск заявив, що виробник знаходиться між хвилями розширення.

Нагадаємо:

Компанія Tesla вперше з початку пандемії Covid-19 зіткнулася зі зниженням продажів у річному вимірі.

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Компанія Tesla втратила 30 мільярдів доларів ринкової вартості через зниження квартальних поставок вперше за 4 роки. Загалом цього року акції Tesla впали приблизно на 33%.