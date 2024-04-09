У першому кварталі українські металурги збільшили виробництво на третину

Укрметалургпром

У першому кварталі 2024 року українські підприємства металургійної галузі виробили в середньому на третину більше продукції, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ОП "Укрметалургпром".

Так, за даними об’єднання, у січні – березні 2024 року вироблено 1,59 млн т чавуну, що на 32,1% більше відносно січня – березня 2023 року; 1,69 млн т сталі (+36,6%) та 1,39 млн т прокату (+35,5%).

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Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM може створити додаткові витрати на традиційну металопродукцію до 100 євро за тонну. Під дію CBAM підпадає приблизно 6 млрд доларів українського експорту.

У порівнянні з 2022 роком, Європейський союз у 2023 році скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%, до 4,8 млн тонн.

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