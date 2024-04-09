Співзасновник Web Summit повертається на посаду CEO після відставки через коментарі про конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС
Співзасновник технологічної конференції Web Summit Педді Косгрейв повертається на посаду гендиректора після того, як у жовтні минулого року подав у відставку через суперечливі заяви про війну між Ізраїлем та та ХАМАСом, які він зробив у соцмережах.
Про це пише TechCrunch.
Зазначається, що чутки про його повернення почали з'ялятися на вихідних. Косгрейв підтвердив це у понеділок у соцмережі X.
При цьому у своїй заяві він не згадує про свої висловлювання, які стали причиною його відходу менше ніж пів року тому (крім публічних вибачень, були видалені також і пости в соцмережах, які він писав у той час). Замість цього Косгрейв "пішов на деескалацію", оголосивши про плани зміщення фокусу на "менші" групи, пише TechCrunch.
"Оскільки Web Summit стає все більшим, нашою метою має бути зробити його меншим для наших учасників. Більш інтимним. Більш дружнім. Більш орієнтованими на спільноту", - написав він.
Таким чином, цей крок нагадує перехід Марка Цукерберга до "спільноти" у Facebook після величезного скандалу навколо соцмережі після виборів 2016 року (Cambridge Analytica, маніпуляції на виборах, слухання в Конгресі та інше).
Web Summit проводить низку глобальних технологічних конференцій, найвідоміша і найбільша з яких проходить в Лісабоні, яка в останні роки привернула увагу понад 70 тисяч учасників. До цього списку також входять менші, закриті заходи.
Минулого року флагманський захід пережив бурхливий період після того, як на нього обрушилася критика з боку великих технологічних спонсорів, які відмовилися від участі в Лісабонському саміті всього за кілька тижнів до його проведення після висловлювань Косгрейва.
Скандал спалахнув, коли невдовзі після 7 жовтня, дня масового вбивства ізраїльських громадян, вчиненого ХАМАСом, Косгрейв опублікував дані про людські жертви ізраїльсько-палестинського конфлікту між 2008 і 2023 роками, але - з незрозумілих причин - не додав жодної згадки про трагічні події (і жертви) тих днів.
Косгрейв також підтримав критику ірландського уряду щодо ймовірних планів Ізраїлю відключити Газу від водо- та електропостачання в рамках його планів ведення війни.
Великі спонсори, в тому числі Microsoft і Google, відмовилися від участі в конференції.
Під тиском Косгрейв вибачився за свої пости, і подав у відставку з посади генерального директора.
Напередодні Лісабонської конференції Web Summit швидко призначив колишню генеральну директорку Wikimedia Кетрін Махер на місце Косгрейва, при цьому він зберіг 80% власності в бізнесі.
Але вже через кілька місяців Маер покинула Web Summit заради посади генерального директора NPR, підготувавши підґрунтя для повернення Косгрейва.
Нагадаємо:
Косгрейв подав у відставку 21 жовтня 2023 року.
Читайте детальніше у статті ЕП: За слова відповів. Пости про Ізраїль коштували посади директору найбільшої ІТ-конференції в Європі
Економічна правда