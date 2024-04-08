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У ДТЕК підрахували вартість відновлення ТЕС після атак у березні: вдвічі дорожче за ремонт після попередньої зими

Понеділок, 8 квітня 2024, 15:02 - Анастасія Жарикова

Група ДТЕК Ріната Ахметова оцінила вартість відновлення пошкоджених теплових електростанцій після двох масованих ударів Росії в березні в 230 мільйонів доларів. 

Про це розповів СЕО ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю Forbes.

"Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 млн дол. Левова частка суми – закупівля трансформаторів", – розповів очільник компанії. 

Вартість ремонтної кампанії після попередньої зими становила 126 млн дол.

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За наявності обладнання ДТЕК планує до зими збільшити потужність майже в чотири рази від наявної. Через атаки ДТЕК втратив 80% генерації. Основні роботи будуть у квітні–травні, щоб встигнути відновитися до літнього максимуму.

Тімченко розповів, що найшвидший спосіб знайти обладнання – привезти його зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. 

"Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки", – додав він.

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Також можна використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Наразі ДТЕК веде діалог з "Укренерго", "Центренерго". 

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Нагадуємо:

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

ДТЕК ТЕС збитки війна
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