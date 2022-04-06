Литовський виробник продуктів Viciunu grupe покине російський ринок

Литовська Viciunu grupe, яка виробляє продукти під маркою Vici, піде з Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

Про це пише Delfi із посиланням на заяву директора компанії Шарунаса Матійошайтіса.

"Багатьом може здаватися, що зупинити бізнес - те саме, що натиснути на кнопку вимикача. Ми бачимо, що не тільки нам, але й іншому великому бізнесу, який оголосив про вихід з Росії, на реальний вихід потрібно більше часу, це займе не один місяць", - сказав керівник компанії.

Про вихід з Росії Viciunu grupe повідомила на початку березня.

"За цей час проробили чимало роботи, щоб зупинити діяльність: зупинено всі інвестиції у виробництво, логістику, торгівлю, зупинено всі рекламні кампанії, у Калінінград не закуповують жодної сировини.

Зараз виробляють продукцію із сировини, придбаної ще до початку війни і лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами у Європі", - йдеться у повідомленні.

"Сировина, близько 200 морських контейнерів, була замовлена ​​ще до початку агресивної війни, її повернули, до Росії не привезли", - наголосив Матійошайтіс.

Він запевнив, що жодних продуктів з Росії до країн ЄС не возили і не возять.

За його словами, ведуться інтенсивні переговори з потенційними покупцями бізнесу в Росії.

Viciunu grupe вже повідомляла, що вся продукція, яку компанія продає у Литві та інших країнах Європи, виробляється у Литві, Естонії та Іспанії. Ці фабрики не використовують ні російську, ні білоруську сировину.

"З початку війни в Україні Viciunu grupe засуджує російську агресію. Компанія підтримує, допомагає та надає необхідне майже 800 працівникам в Україні. У компаніях, що належать групі, у Литві працевлаштовано майже 500 українців.

У перші дні війни Viciunu grupe передала територіальній обороні в Україні понад 200 000 тонн продуктів. Компанія передала українському уряду свої тягачі", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда