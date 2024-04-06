Фонд держмайна залучив від приватизації ще 72 мільйони

Фонд державного майна з 1 по 5 квітня провів 18 приватизаційних аукціонів, у ході яких до бюджету вдалось залучити 72,1 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

18 онлайн-аукціонів з приватизації було проведено в системі "Прозорро.Продажі".

"Загальна кількість учасників, які змагалися за право власності на об'єкти, складає 156 осіб, що у середньому становить 8,7 потенційних інвесторів. Вартість об'єктів зросла у 3,4 раза, на загальну суму 72,1 млн гривень" - йдеться в повідомленні.

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Найуспішнішим лотом тижня стало приміщення колишньої Уманської виправної колонії, вартість якої зросла у 194 рази (з 149,4 тис гривень до 29 млн гривень).

фдму

Нагадуємо:

Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 мільйонів гривень.

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В Україні цьогоріч планують відновити велику приватизацію. Серед об'єктів, які підпадатимуть під неї, є "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод" та Центренерго.