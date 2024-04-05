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Замінили Білорусь на Туреччину. Київ закупить 85 нових автобусів

П'ятниця, 5 квітня 2024, 15:02 - Анастасія Жарикова

Столичне КП "Київпастранс" уклало договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку автобусів в рамках кредиту ЄІБ.

Про це повідомляє AllTransUA.

Видання зазначає, що оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року, втім розкриття пропозицій доволі багато разів переносилось, та відбулось лише у листопаді 2021 року. 

Потім оцінку пропозицій призупинили через повномасштабне вторгнення з боку РФ, процеси по тендеру відновились лише в 2023 році. Всього учасників торгів було два, другим була компанія Otokar.

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Перша партія автобусів має надійти вже за 8 місяців після сплати авансу, а вся партія не пізніше ніж за 22 місяці. Раніше в ЗМІ повідомлялось що мова йде про 85 одиниць. Вартість договору сягне 18,6 млн євро.

Попри те, що в оголошенні не вказується жодної детальної інформації про продукт, видання припускає, що  найбільш імовірно Києву будуть поставлені автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12 В 2017 році компанія Anadolu Isuzu надсилала до України декілька демонстраційних зразків які подорожували різними містами. 

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Нагадуємо:

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 12-метрових автобусів з низькою підлогою і супутніх послуг на орієнтовну суму 18,595 мільйона євро, контракт на поставку яких фінансуватиметься за кошти Європейського інвестиційного банку.

У 2020 році Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. 

Київ транспорт ЄІБ
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