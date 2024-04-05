Від початку року у "Дії" зареєструвалася рекордна кількість ФОПів

Через застосунок "Дія" у першому квартал 2024 року відкрили рекордну кількість ФОПів.

Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що за перші три місяці цього року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів. Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину:

2024 рік — 57 665

2023 рік — 40 713

2022 рік — 28 849

"Підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. До речі, у нас є програма "Відважна 2.0" — для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку. Доєднуйтеся, розвивайте власну справу й ставайте успішними підприємцями", – написав Федоров.

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Всього з травня 2021 року, коли була запущена можливість реєстрацію ФОП через державний застосунок, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів — збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП).

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Кількість платників податку на додану вартість в Україні скоротилася на 20,2 тисячі осіб за 2023 рік. Водночас кількість платників податків на спрощеній системі оподаткування зросла на понад 100 тисяч.