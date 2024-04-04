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Є вірогідність обмежень електрики у центрі та на сході України – "Укренерго"

Четвер, 4 квітня 2024, 18:26 - Олексій Павлиш

В енергосистемі, незважаючи на те, що дефіциту немає, зберігається певна вірогідність обмежень в центральних та східних регіонах.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, це пов’язано з тим, що саме в цих регіонах дуже багато знищено або пошкоджено генерації за останні 10-15 днів.

Кудрицький додав, що найскладнішою ситуація в енергосистемі лишається в місті Харків. Цієї ночі росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту міста. Зараз там тривають відновлювальні роботи та діють певні обмеження електропостачання.

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Нагадаємо:

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. 

Економічна правда

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Укренерго енергетика електроенергія
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