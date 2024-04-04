Є вірогідність обмежень електрики у центрі та на сході України – "Укренерго"
В енергосистемі, незважаючи на те, що дефіциту немає, зберігається певна вірогідність обмежень в центральних та східних регіонах.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, це пов’язано з тим, що саме в цих регіонах дуже багато знищено або пошкоджено генерації за останні 10-15 днів.
Кудрицький додав, що найскладнішою ситуація в енергосистемі лишається в місті Харків. Цієї ночі росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту міста. Зараз там тривають відновлювальні роботи та діють певні обмеження електропостачання.
Нагадаємо:
Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.
Економічна правда