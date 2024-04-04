Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів

Уряд оновив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох нових членів НКРЕКП.

Про це йдеться у релізі на урядовому порталі.

До складу комісії включено:

Єрмілова Сергія Федоровича.

Костромова Олексія Валерійовича.

Підкоморну Юлію Анатоліївну.

Виведено зі складу комісії:

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Рябчина Олексія Михайловича.

Голікову Світлану Веніамінівну.

Прохоренка Олега Васильовича.

Таким чином, за словами голови Комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса, разом із чинними членами конкурсної комісії Ткаченко Андрієм та Дубовським Олексієм комісія повністю сформована у складі 5 учасників. Відтак, найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох членів НКРЕКП, який має бути завершений до липня.

Нагадаємо:

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

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