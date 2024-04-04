Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів
Уряд оновив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох нових членів НКРЕКП.
Про це йдеться у релізі на урядовому порталі.
До складу комісії включено:
- Єрмілова Сергія Федоровича.
- Костромова Олексія Валерійовича.
- Підкоморну Юлію Анатоліївну.
Виведено зі складу комісії:
- Рябчина Олексія Михайловича.
- Голікову Світлану Веніамінівну.
- Прохоренка Олега Васильовича.
Таким чином, за словами голови Комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса, разом із чинними членами конкурсної комісії Ткаченко Андрієм та Дубовським Олексієм комісія повністю сформована у складі 5 учасників. Відтак, найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох членів НКРЕКП, який має бути завершений до липня.
Нагадаємо:
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