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Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів

Четвер, 4 квітня 2024, 15:13 - Артур Крижний

Уряд оновив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП. Найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох нових членів НКРЕКП.

Про це йдеться  у релізі на урядовому порталі.

До складу комісії включено:

  • Єрмілова Сергія Федоровича.
  • Костромова Олексія Валерійовича.
  • Підкоморну Юлію Анатоліївну.

Виведено зі складу комісії:

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  • Рябчина Олексія Михайловича.
  • Голікову Світлану Веніамінівну.
  • Прохоренка Олега Васильовича.

Таким чином, за словами голови Комітету ВР з питань енергетики Андрія Геруса, разом із чинними членами конкурсної комісії Ткаченко Андрієм та Дубовським Олексієм комісія повністю сформована у складі 5 учасників. Відтак, найближчим часом почнеться конкурсний відбір двох членів НКРЕКП, який має бути завершений до липня.

Нагадаємо:

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

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22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Нового голову НКРЕКП оберуть шляхом таємного голосування.

НКРЕ уряд
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