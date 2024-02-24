ЗАЕС три дні залишається на одній лінії живлення

Getty images

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається на одній лінії живлення з 21 лютого 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Раніше, 21 лютого Окупована російськими агресорами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій.

При цьому в Міненергетики зазначають, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів.

Реклама:

На добу прогнозується імпорт електроенергії – 320 МВт год, також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2440 МВт год на комерційній основі.

Економічна правда

Реклама:





