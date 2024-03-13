Adidas прозвітував про перший за 30 років збиток

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Німецький виробник спортивного одягу Adidas прозвітував про перший за 30 років річний збиток і попередив, що продажі в Північній Америці знову впадуть, оскільки роздрібні продавці спортивного одягу в США мають високі запаси.

Про це пише Reuters.

"Adidas намагається виправити ситуацію після того, як у жовтні 2022 року бренд розірвав зв'язки з Каньє Вестом, призупинивши продажі високоприбуткової лінійки кросівок Yeezy.

У перший рік перебування на посаді генерального директора Бйорна Гульдена німецький бренд відновив продажі кросівок Yeezy, щоб очистити залишки запасів, одночасно прагнучи підвищити продажі інших популярних продуктів, таких як кросівки Samba і Gazelle, і поліпшити відносини з ритейлерами. Відтоді, як Гульден обійняв цю посаду, акції Adidas почали відновлюватися, випереджаючи Nike та Puma", - пише агентство.

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"Хоча все не достатньо добре, 2023 рік закінчився краще, ніж я очікував на початку року", - сказав Гюльден.

Цього року показники в Північній Америці продовжать залишатися слабкими - Adidas очікує, що продажі впадуть приблизно на 5%.

Зниження попиту та затовареність магазинів у США негативно позначилися на компаніях, що виробляють спортивний одяг та взуття - Adidas заявила, що продажі в Північній Америці впали на 21% у четвертому кварталі та на 16% за рік.

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Також Adidas заявила про затримки постачань на два-три тижні через кризу в Червоному морі - головний фінансовий директор Харм Олмейєр заявив, що це може вплинути на оборотний капітал, якщо збої продовжуватимуться.

Adidas очікує, що його основний бізнес - за винятком Yeezy - покращиться у 2024 році, з ростом щонайменше на 10% у другому півріччі.

"Відтоді, як компанію очолив Бйорн Гульден, справи в Adidas явно йдуть у правильному напрямку", - заявив портфельний менеджер Union Investment Томас Йокель. "Популярність бренду зростає, про що також свідчить той факт, що тепер менше товарів доводиться продавати зі знижкою", - сказав він.

У Китаї Adidas очікує сильнішого відновлення, очікується, що продажі зростатимуть двозначними темпами після збільшення на 8% у 2023 році.



Нагадаємо:

У березні 2022 року спортивний бренд Adidas заявив, що зачиняє свої магазини в РФ, проте наразі не виходить з російського ринку.

Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.

Економічна правда