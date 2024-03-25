КРАІЛ перевірить законність реклами азартних ігор у київському метро

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

Про це Комісія повідомила у відповідь на запит ЕП.

"КРАІЛ розпочато збір інформації, необхідної для розгляду справи щодо можливих ознак порушення законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор при розповсюдженні реклами на території Київського метрополітену", – йдеться у відповіді.

З жовтня 2023 року Комісія набула повноважень слідкувати за дотриманням вимог закону "Про рекламу" та карати гральний бізнес за його порушення. Проте відтоді КРАІЛ не зафіксувала жодного випадку порушення законодавства щодо організаторів азартних ігор.

Реклама:

Зокрема, Комісія не фіксувала жодного випадку порушення законодавства щодо зовнішньої реклами азартних ігор, яка законом заборонена повністю.

Читайте також: В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?

Реклама: