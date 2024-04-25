У порт великої Одеси вперше з 2022 року зайшов "справжній" контейнеровоз з Китаю

"Pros Hope" на карті. VesselFinder

21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався спезіалізований контейнеровоз "Pros Hope", який без зупинок приплив із Китаю.

Про це повідомляє Одеське регіональне виданням "Думська".

Раніше до Одеси припливали контейнеровози, але це не були спеціалізовані контейнеровози.

"Pros Hope" - "чистий" контейнеровоз, побудований 2005 року в Румунії на верфі Vard Tulcea. Судно має довжину 148 метрів, ширину 24 метри. Управляє контейнеровозом німецька компанія Interorient Marine Services, - повідомляють у виданні.

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Контейнеровоз пливе під прапором Панами.

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Нагадаємо:

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До одного з портів Великої Одеси - Чорноморськ - 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час великої війни. 4 квітня судно вже вирушило у зворотний шлях до Констанци (Румунія)

Росіяни вдень 19 квітня завдали удару по морському порту "Південний" - ракети влучили у портові споруди.

Економічна правда