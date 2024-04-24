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Усіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому заживили, у Харкові діють обмеження – Міненерго 

Середа, 24 квітня 2024, 20:49 - Анастасія Дячкіна

Енергетики заживили усіх абонентів у Києві, Одесі та Хмельницькому, які знеструмлювалися через негоду, ракетний обстріл та технологічне порушення.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. 

Зокрема, вранці 24 квітня у Києві через падіння дерева під час негоди вимикалися 34,3 тисячі абонентів (50 закладів, 349 багатоповерхових та 189 приватних будинків). Впродовж кількох годин усіх заживили.

В Одесі енергетики заживили 32,6 тисячі абонентів, які були знеструмлені вранці внаслідок обстрілу. У Хмельницькій області на одній з високовольтних підстанцій сталося технологічне порушення – через це короткостроково знеструмлювалося 17,3 тисячі абонентів. Усіх заживили. Також зі світлом усі мешканці регіону, які знеструмлювалися через негоду. 

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У Харкові продовжують діяти мережеві обмеження – без світла залишаються близько 200 тисяч абонентів.

Потреби споживачів покриваються власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою із сусідніх країн, додали у Міненерго. 

З 17:00 до 22:00 у всіх регіонах, крім Херсонщини, запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості. Також продовжують діяти обмеження промислових споживачів у м. Кривий Ріг.

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Нагадаємо: 

Вранці 24 квітня повідомлялось, що через пошкодження енергооб'єктів протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через обмеження споживання без світла було 207 тисяч споживачів на Харківщині.

Економічна правда 

Міненергетики енергетика електроенергія
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