ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району Києва
Середа, 24 квітня 2024, 16:06 -
Енергетики ДТЕК оперативно ліквідували наслідки спричиненої негодою аварії у Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
"Наразі всі домівки Святошинського району столиці та Бучанського району Київщини знову з електрикою", - йдеться у повідомленні.
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Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці частина домівок тимчасово залишилася без світла.
Економічна правда
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