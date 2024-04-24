ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району Києва

Енергетики ДТЕК оперативно ліквідували наслідки спричиненої негодою аварії у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Наразі всі домівки Святошинського району столиці та Бучанського району Київщини знову з електрикою", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці частина домівок тимчасово залишилася без світла.

Економічна правда