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РосЗМІ: Литва відновила закупівлі російського зерна після шестимісячної перерви

Середа, 17 квітня 2024, 12:09 - Артур Крижний

У лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисяч тонн зерна на 1,95 млн євро, відновивши таким чином закупівлі після перерви на пів року.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані європейської статслужби.

Також наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у Росії 58,8 тис. т зерна на 10 млн євро. Країни Євросоюзу (ЄС) загалом придбали в лютому 92,6 тис. т російського зерна на 16,9 млн євро.

Литва припинила імпорт російського зерна в травні 2023 року. Останнє постачання було здійснено в липні того самого року.

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Нагадаємо:

З 18 березня у Литві запроваджують суворіший контроль за зерном, що ввозиться до країни з Росії, окупованих нею регіонів інших держав та Білорусі.

Щонайменше три суховантажі потрапили на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі. Журналісти з’ясували кілька фірм-зернотрейдерів, що фігурують у документах про завантаження зерна на ці судна.

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