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Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про розмитнення авто в "Дії"

Середа, 24 квітня 2024, 13:19 - Володимир Тунік-Фриз

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10380, який передбачає можливість розмитнення авто через "Дію".

Про це повідомляє народний депутат  Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає можливість подання електронної митної декларації через "Дію". А також - запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

За словами голови Комітету Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики, нардепа Данила Гетманцева, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.

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За інформацією Железняка, законопроєкт підтримали 269 нардепи.

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Нагадаємо:

Першого лютого Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.

 

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