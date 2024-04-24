Частина Святошинського району столиці без електрики: коли повернуть світло
У Святошинському районі столиці частина домівок тимчасово залишилася без світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики ліквідовують наслідки аварії. В ці хвилини переключаємо домівки за резервними джерелами живлення", - йдеться у повідомленні.
Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини.
"За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин", - додали у енергокомпанії.
Нагадаємо:
Внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі 24 квітня пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.
Через пошкодження енергооб'єктів протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через обмеження споживання без світла залишається 207 тисяч споживачів на Харківщині.