Частина Святошинського району столиці без електрики: коли повернуть світло

У Святошинському районі столиці частина домівок тимчасово залишилася без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики ліквідовують наслідки аварії. В ці хвилини переключаємо домівки за резервними джерелами живлення", - йдеться у повідомленні.

Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини.

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"За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин", - додали у енергокомпанії.

Нагадаємо:

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі 24 квітня пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.

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Через пошкодження енергооб'єктів протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через обмеження споживання без світла залишається 207 тисяч споживачів на Харківщині.