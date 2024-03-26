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На купівлі військових облігацій через "Дію" українці заробили майже 100 мільйонів

Вівторок, 26 березня 2024, 11:50 - Артур Крижний
На військових облігаціях, які продаються в застосунку "Дія", українці з жовтня 2022 року заробили понад 94 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через "Дію", чим інвестували в державу і ще й отримали прибуток", - йдеться в повідомленні.

За даними Федорова, на облігаціях, придбаних через застосунок українці отримали понад 94 млн грн прибутку.

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Дія облігації ОВДП
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