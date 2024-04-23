Фонд держмайна продав майновий комплекс ДП "Інжексбуд" за 27,5 мільйона
Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
"27,5 млн грн. Такою виявилася переможна ставка під час сьогоднішнього продажу ЄМК ДП "Інжексбуд" на платформі Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.
До складу майнового комплексу входять адміністративні приміщення в центрі Києва площею 62,7 кв.м та база відпочинку у Бориспільському районі.
За словами Коваля, за лот змагалися 21 учасник. У результаті конкуренції ціна зі стартових 6 млн грн зросла у 4,5 раза.
Нагадаємо:
Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна - 11,39 млн грн без ПДВ.
Фонд держмайна провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на загальну суму 28,5 млн гривень.