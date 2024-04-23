Фонд держмайна продав майновий комплекс ДП "Інжексбуд" за 27,5 мільйона

На приватизаційному аукціоні було реалізовано єдиний майновий комплекс держпідприємства "Інжексбуд" з базою відпочинку у Київській області.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"27,5 млн грн. Такою виявилася переможна ставка під час сьогоднішнього продажу ЄМК ДП "Інжексбуд" на платформі Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

До складу майнового комплексу входять адміністративні приміщення в центрі Києва площею 62,7 кв.м та база відпочинку у Бориспільському районі.

За словами Коваля, за лот змагалися 21 учасник. У результаті конкуренції ціна зі стартових 6 млн грн зросла у 4,5 раза.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна - 11,39 млн грн без ПДВ.

Фонд держмайна провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на загальну суму 28,5 млн гривень.

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