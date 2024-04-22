У Києві на Хрещатику знову тимчасово обмежать рух транспорту

23 квітня у Києві на Хрещатику короткочасно обмежуватимуть рух транспорту через поточний ремонт покриття.

Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає пресслужба КМДА.

"Завтра, 23 квітня, з 10:00 до 16:00 на вул. Хрещатик короткочасно обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку з поточним ремонтом покриття".

Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи напередодні вночі, а вдень вівторка, 23 квітня, за сприятливих погодних умов, асфальтуватимуть покриття.

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У місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту, додали у "Київавтодорі".

Нагадаємо:

У Києві на вулиці Хрещатик у квітні вже обмежували рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі.

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Також у Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежили рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт.