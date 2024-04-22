Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

У Києві на Хрещатику знову тимчасово обмежать рух транспорту

Понеділок, 22 квітня 2024, 17:36 - Анастасія Дячкіна

23 квітня у Києві на Хрещатику короткочасно обмежуватимуть рух транспорту через поточний ремонт покриття. 

Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає пресслужба КМДА. 

"Завтра, 23 квітня, з 10:00 до 16:00 на вул. Хрещатик короткочасно обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку з поточним ремонтом покриття". 

Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи напередодні вночі, а вдень вівторка, 23 квітня, за сприятливих погодних умов, асфальтуватимуть покриття.

Реклама:

У місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту, додали у "Київавтодорі". 

Нагадаємо: 

У Києві на вулиці Хрещатик у квітні вже обмежували рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі. 

Реклама:

Також у Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежили рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт. 

Київ дороги КМДА
Реклама:
Матеріали за темою
Станції київського метро  "Тараса Шевченка" та "Почайну" ремонтуватимуть без зупинки руху 22 квітня 2024, 14:50
Метро на Троєщину: у КМДА показали роботи на Подільському мосту 19 квітня 2024, 09:45
З 22 квітня в Києві відновиться платне паркування 18 квітня 2024, 17:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті