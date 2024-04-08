У Києві на Троєщині обмежать рух вулицею до кінця травня 

Карта: кмда

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт.

Про це попередили у КК "Київавтодор", передає КМДА.

"Фахівці замінять дорожнє покриття площею 80 тис метрів квадратних, відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку", – йдеться у повідомленні.

У комунальній корпорації також зауважують, що у 2024 році заплановано відновити більше 25 вулиць міста загальною площею 334,3 тис метрів квадратних.

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Нагадаємо:

Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

Запуск руху новим мостом для всіх бажаючих дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту Метро.

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