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У Києві на Хрещатику на кілька днів обмежать рух транспорту 

Вівторок, 9 квітня 2024, 20:01 - Анастасія Дячкіна

У Києві на вулиці Хрещатик тимчасово обмежать рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі. Обмеження діятимуть 10, 11 та 13 квітня. 

Про це інформує КК "Київавтодор", передає КМДА. 

"10, 11 та 13 квітня триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі", – йдеться у повідомленні. 

У місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

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"Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття: 10–11 квітня – орієнтовно з 10:00 до 15:00, 13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00", – кажуть у КМДА. 

Нагадаємо: 

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежили рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт. 

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КМДА дороги Київ
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