Російський "Норнікель" відкриє мідний завод у Китаї, щоб уникнути тиску санкцій на металургію РФ

Металургійний гігант РФ "Норнікель" закриє свій мідний завод, який прагнув скоротити викиди в російській Арктиці, і побудує новий в Китаї, після того, як західні технологічні партнери відмовилися поставляти деталі.

Про це заявив генеральний директор компанії Володимир Потанін, пише Reuters.

У жовтні "Норнікель" розпочав багатомільярдний проєкт, спрямований на скорочення викидів двоокису сірки на 45% у Норильську, найбільш забрудненому місті Росії, за допомогою комплексної програми уловлювання викидів.

Хоча "Норнікель" не є безпосередньою мішенню західних санкцій через дії Москви в Україні, він кілька разів змінював терміни, вартість і конфігурацію програми, звертаючи увагу на проблеми, пов'язані з відмовою іноземних постачальників постачати продукцію в Росію.

Реклама:

"Негативний вплив санкцій проти російських кольорових металів сприяв цьому рішенню", - сказав Потанін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс". "Ми, як і інші виробники російської сировини зіткнулися з відмовами клієнтів і необхідністю надавати знижки".

"Цей тиск змусив нас замислитися над тим, як правильно доставити наші товари на ринок збуту, - каже Потанін. "І одне з таких нестандартних рішень - перенесення частини виробництва на ринки прямого споживання".

Потанін заявив, що "Норнікель" створить спільне підприємство в Китаї для будівництва нового заводу, який має бути побудований до середини 2027 року. Це дасть можливість побудувати завод за доступною технологією, розв'язати санкційні питання, забезпечити близькість до ринків збуту і дозволить увійти в бізнес з виробництва акумуляторів.

Реклама:

Нагадаємо:

Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій, торгуючи новою мідною катанкою, замасковану під металобрухт.

Металургійна компанія Російської Федерації "Норнікель" стикається з проблемами збуту своєї продукції у Європейському Союзі. Деякі клієнти відмовилися купувати продукцію, виготовлену з російського металу.