Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів - Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив що є декілька шляхів для залучення заморожених російських активів на допомогу Україні, один з яких передбачає позику під заставу активів, або прибутку від них.

Про це голова Нацбанку повідомив в інтервʼю українській службі Голосу Америки.

Голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що одним з варіантів залучення заморожених російських активів на Заході може бути позика, під заставу якої будуть надані російські активи, або прибуток з цих активів.

"Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів.

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Разом з тим ми бачимо, що зараз пожвавилась дискусія навколо іншого варіанту, так самого боргового: коли ці знерухомлені активи розглядаються як застава для відповідної позики. Разом з тим є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи".

Пишний також повідомив, що, для кожного варіанту потрібна політична та юридична воля. При цьому, він зазначив, що в першу чергу для відкриття доступу до російських активів для України, потрібна політична воля, а юридичні приводи для залучення російських активів вже існують.

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Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли.

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