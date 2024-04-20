У Дніпрі представили економічну платформу "Зроблено в Україні"

Економічну платформу "Зроблено в Україні" представили у Дніпрі. Президент наголосив про чіткі задачі для урядовців щодо зміцнення економічного становища Дніпропетровщини.

Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського на офіційному каналі у Telegram.

"Дніпровщині – особлива увага. Цей регіон дає значну частину економічної сили України, і зміцнювати таку силу – наш обовʼязок. Що більше робочих місць і виробничих потужностей буде в Україні, то швидше ми захистимось від російського зла та відновимо нормальне життя.

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Представили ключові можливості для регіону, обговорили проблеми, які є в підприємців та підприємств. Урядовці отримали чіткі завдання", - повідомлють на каналі президента у Telegram.

Раніше повідомляли, що в офісах платформи підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в рамках політики "Зроблено в Україні".

Нагадаємо:

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27 березня вперше пройшла регіональна зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

У кінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні". Новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.