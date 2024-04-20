У Дніпрі представили економічну платформу "Зроблено в Україні"
Економічну платформу "Зроблено в Україні" представили у Дніпрі. Президент наголосив про чіткі задачі для урядовців щодо зміцнення економічного становища Дніпропетровщини.
Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського на офіційному каналі у Telegram.
"Дніпровщині – особлива увага. Цей регіон дає значну частину економічної сили України, і зміцнювати таку силу – наш обовʼязок. Що більше робочих місць і виробничих потужностей буде в Україні, то швидше ми захистимось від російського зла та відновимо нормальне життя.
Представили ключові можливості для регіону, обговорили проблеми, які є в підприємців та підприємств. Урядовці отримали чіткі завдання", - повідомлють на каналі президента у Telegram.
Раніше повідомляли, що в офісах платформи підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в рамках політики "Зроблено в Україні".
Нагадаємо:
27 березня вперше пройшла регіональна зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".
У кінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні". Новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.