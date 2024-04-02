Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея на відновлення

Україна отримає 2,1 млрд доларів пільгових кредитів від Республіки Корея, які будуть спрямовані на проєкти відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Вони надходитимуть протягом наступних п’яти років", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами угоди, уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати у тісній співпраці один з одним. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.

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Нагадаємо:

До держбюджету України надійшло 118 мільйонів доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках двох проєктів Світового банку HEAL Ukraine та HOPE.

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

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