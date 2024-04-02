ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали гроші з агроекспортерів

ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів для експорту та імпорту агропродукції. Вони щомісячно отримували понад 160 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

Фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов’язків. До її складу входило понад 11 людей. Серед них - керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Також до її складу входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

За попередніми оцінками, "ділки" отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад 160 тисяч доларів США.

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