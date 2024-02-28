Списували та продавали військове майно за вищими цінами: ДБР викрило схему на майже 4 мільйони

У Києві Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Територіальної оборони міста. Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. За їх допомогою він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

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Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 мільйона грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени ОЗГ мали намір продати через інтернет. З продукції зрізали бирки, які вказували, що майно належить ЗСУ та не призначене для продажу.

Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 мільйони грн зі "знижкою" у майже 50%. Організатору оборудки та учасникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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