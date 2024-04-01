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У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків

Понеділок, 1 квітня 2024, 20:10 - Олексій Павлиш

У Києві завершується відключення житлових будинків від тепла. Станом на 1 квітня ця робота вже завершена в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.

Про це повідомили в "Київтеплоенерго".

"За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК та майже 80% відомчого житла", - йдеться у повідомленні.

"Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня у зв’язку із суттєвим потеплінням.

Економічна правда

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