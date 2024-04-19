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Мінцифри розробило технічні вимоги для системи "еАкцизу"

П'ятниця, 19 квітня 2024, 20:44 - Ігор Пилипів

Міністерство цифрової трансформації розробило технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Активно працюємо над упровадженням "еАкцизу". Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Там українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку", – йдеться в повідомленні. 

Більш детально дізнатись про вимоги можна за посиланням.

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Зазначається, що "еАкциз" має допомогти бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини.

Додається, що "еАкциз" є одним із пріоритетних проєктів відомства на наступні роки. Запуск проєкту має створити прозорий ринок тютюну та алкоголю, завдяки чому держава не втрачатиме грошей.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія". 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Економічна правда

Мінцифри акциз
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