У Киргизстані заблокували TikTok: що стало причиною

Доступ до платформи TikTok у Киргизстані заблоковано через недотримання закону про види інформації, що завдають шкоди здоров'ю та розвитку дітей.

Про це повідомляє міністерство цифрового розвитку країни, пише "Інтерфакс-Україна".

"Службою з регулювання та нагляду у сфері зв'язку на адресу операторів зв'язку надіслано лист про необхідність вжиття заходів щодо обмеження доступу до TikTok, доступ до сервісу заблоковано", - повідомили в пресслужбі відомства.

За її даними, підставою для ухвалення рішення послугувало недотримання з боку TikTok закону "Про заходи щодо запобігання заподіянню шкоди здоров'ю дітей, фізичному, інтелектуальному, психічному, духовному і моральному розвитку в Киргизькій Республіці", згідно з яким визначено види інформації, що завдають шкоди здоров'ю та розвитку дітей.

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