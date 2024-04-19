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Україна отримає понад пів мільярда євро для проєктів в енергетиці та відновленні житла 

П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:36 - Артур Крижний

Україна цьогоріч отримає від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі та відновленні житла.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний меморандум було підписано з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

Глава українського уряду наголосив, що планується прискорити роботу над поточними проєктами, а також сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. 

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Нагадаємо:

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки.

Цього року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. 

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Шмигаль Кабмін ЄІБ енергетика фінансування
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