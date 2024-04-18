США відновили нафтові санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок
США з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.
Про це йдеться у заяві Держдепу США.
Адміністрація президента США Джо Байдена 18 жовтня 2023 року послабила нафтові санкції проти Венесуели після досягнення угоди між урядом та опозиційними партіями країни щодо проведення вільних виборів у 2024 році.
Проте президент Венесуели Ніколас Мадуро та його представники "не повністю виконали зобов'язання, взяті в рамках угоди про виборчу дорожню карту", наголосили в Держдепі.
Таким чином, генеральна ліцензія, яка дозволяла операції, пов'язані з операціями у нафтогазовому секторі Венесуели, закінчується о 00:01 18 квітня
"Незважаючи на виконання деяких зобов'язань, взятих в рамках Барбадоської виборчої дорожньої карти, ми стурбовані тим, що Мадуро та його представники не дозволили демократичній опозиції зареєструвати обраного ними кандидата, переслідували та залякували політичних опонентів, а також несправедливо затримували численних політичних діячів та членів громадянського суспільства.
Ми знову закликаємо Мадуро дозволити всім кандидатам і партіям взяти участь у виборчому процесі та звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться у заяві Держдепу.
Зазначається, що Сполучені Штати видали 45-денну ліцензію на згортання діяльності з венесуельськими компаніями. Після завершення цього періоду санкції відновляться у повну силу.
Нагадаємо:
Раніше Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що може відновити нафтові санкції проти Венесуели 18 квітня, через невиконання президентом Венесуели Ніколосом Мадуро зобов'язань щодо проведення вільних виборів.
Економічна правда