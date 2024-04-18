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США відновили нафтові санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок

Четвер, 18 квітня 2024, 16:05 - Олексій Павлиш

США з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

Адміністрація президента США Джо Байдена 18 жовтня 2023 року послабила нафтові санкції проти Венесуели після досягнення угоди між урядом та опозиційними партіями країни щодо проведення вільних виборів у 2024 році.

Проте президент Венесуели Ніколас Мадуро та його представники "не повністю виконали зобов'язання, взяті в рамках угоди про виборчу дорожню карту", наголосили в Держдепі.

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Таким чином, генеральна ліцензія, яка дозволяла операції, пов'язані з операціями у нафтогазовому секторі Венесуели, закінчується о 00:01 18 квітня

"Незважаючи на виконання деяких зобов'язань, взятих в рамках Барбадоської виборчої дорожньої карти, ми стурбовані тим, що Мадуро та його представники не дозволили демократичній опозиції зареєструвати обраного ними кандидата, переслідували та залякували політичних опонентів, а також несправедливо затримували численних політичних діячів та членів громадянського суспільства.

Ми знову закликаємо Мадуро дозволити всім кандидатам і партіям взяти участь у виборчому процесі та звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться у заяві Держдепу.

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Зазначається, що Сполучені Штати видали 45-денну ліцензію на згортання діяльності з венесуельськими компаніями. Після завершення цього періоду санкції відновляться у повну силу.

Нагадаємо:

Раніше Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що може відновити нафтові санкції проти Венесуели 18 квітня, через невиконання президентом Венесуели Ніколосом Мадуро зобов'язань щодо проведення вільних виборів.

Економічна правда

США Венесуела санкції нафта
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