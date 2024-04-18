США відновили нафтові санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок

США з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

Адміністрація президента США Джо Байдена 18 жовтня 2023 року послабила нафтові санкції проти Венесуели після досягнення угоди між урядом та опозиційними партіями країни щодо проведення вільних виборів у 2024 році.

Проте президент Венесуели Ніколас Мадуро та його представники "не повністю виконали зобов'язання, взяті в рамках угоди про виборчу дорожню карту", наголосили в Держдепі.

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Таким чином, генеральна ліцензія, яка дозволяла операції, пов'язані з операціями у нафтогазовому секторі Венесуели, закінчується о 00:01 18 квітня

"Незважаючи на виконання деяких зобов'язань, взятих в рамках Барбадоської виборчої дорожньої карти, ми стурбовані тим, що Мадуро та його представники не дозволили демократичній опозиції зареєструвати обраного ними кандидата, переслідували та залякували політичних опонентів, а також несправедливо затримували численних політичних діячів та членів громадянського суспільства.

Ми знову закликаємо Мадуро дозволити всім кандидатам і партіям взяти участь у виборчому процесі та звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться у заяві Держдепу.

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Зазначається, що Сполучені Штати видали 45-денну ліцензію на згортання діяльності з венесуельськими компаніями. Після завершення цього періоду санкції відновляться у повну силу.

Нагадаємо:

Раніше Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що може відновити нафтові санкції проти Венесуели 18 квітня, через невиконання президентом Венесуели Ніколосом Мадуро зобов'язань щодо проведення вільних виборів.

Економічна правда