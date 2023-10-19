США послабили нафтові санкцій проти Венесуели

Адміністрація президента США Джо Байдена 18 жовтня послабила нафтові санкції проти Венесуели після досягнення угоди між урядом та опозиційними партіями країни щодо проведення виборів у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Нова генеральна ліцензія, видана Міністерством фінансів США, дозволила члену ОПЕК Венесуелі, яка перебувала під масштабними санкціями з 2019 року, видобувати та експортувати нафту на обрані нею ринки протягом наступних шести місяців без обмежень.

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав поступки президента Ніколаса Мадуро на виборах, але сказав, що Вашингтон дав йому час до кінця листопада, щоб розпочати зняття заборони з опозиційних кандидатів у президенти та почати звільнення політичних в’язнів і "неправомірно затриманих" американців.

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Високопоставлений чиновник Держдепу на умовах анонімності розповів Reuters, що США пригрозили скасувати заходи з послаблення санкцій, якщо Мадуро не вживе таких заходів.

Представник правлячої партії Венесуели Хорхе Родрігес, який очолює урядову групу на переговорах з опозицією, заявив, що послаблення санкцій вплинуло на всю нафтову діяльність.

У своїй заяві Блінкен зазначив, що США діють згідно з давнім зобов’язанням забезпечити пом’якшення санкцій у відповідь на конкретні кроки до конкурентних виборів і поваги до прав людини та основних свобод.

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Зміни, оголошені 18 жовтня, включають видачу шестимісячної загальної ліцензії, яка дозволяє видобуток, продаж і експорт венесуельської нафти та газу, без обмежень щодо клієнтів або пунктів призначення, а також іншої генеральної ліцензії, що дозволяє угоду з Minerven – венесуельською державною золотовидобувною компанією.

Міністерство фінансів також скасувало вторинну заборону на торгівлю деякими суверенними облігаціями Венесуели та борговими зобов’язаннями та капіталом державної нафтової компанії PDVSA, хоча заборона на торгівлю на первинному ринку облігацій Венесуели залишається в силі.

Економічна правда