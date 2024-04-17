В США погрожують відновити санкції проти Венесуели через відсутність вільних виборів

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Адміністрація Байдена дала зрозуміти, що може відновити нафтові санкції проти Венесуели 18 квітня, через невиконання президентом Венесуели Ніколосом Мадуро зобов'язань щодо проведення вільних виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо Мадуро не піде на поступки, США навряд чи продовжать шестимісячну ліцензію, яка надавала членам ОПЕК часткове послаблення санкцій, після того, як у жовтні між урядом і венесуельською опозицією була досягнута угода про вибори. Термін дії ліцензії спливає одразу після опівночі за східним часом четверга 17 квітня.

Уряд Мадуро виконав деякі умови угоди, підписаної на Барбадосі. Відмова від найбільш значущого елементу послаблення американських санкцій означатиме значний крок назад від політики президента США Джо Байдена, спрямованої на відновлення співпраці з урядом Мадуро.

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На рішення США вплинули побоювання, що відновлення санкцій проти енергетичного сектору Венесуели може призвести до зростання світових цін на нафту і збільшення потоку венесуельських мігрантів до американо-мексиканського кордону.

Нагадаємо:

Супертанкер, що перевозить російську нафту Urals, прибув до берегів Венесуели у лютому. Це свідчило про те, що Москва шукає нових покупців на тлі посилення санкцій та перебоїв у Червоному морі.

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