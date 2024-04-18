FT: Співвласник "Космолоту" заявляє, що корумповані чиновники України вимагають в нього десятки мільйонів євро

Англо-німецький бізнесмен, співвласник вебсайту азартних ігор "Космолот" Арнульф Дамерау заявив, що корумповані чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро.

Про це західний інвестор розповів Financial Times.

"Західні уряди дедалі більше занепокоєні державною корупцією в Україні, але здебільшого утримуються від публічної критики, намагаючись підтримати Київ, щоб зміцнити його оборону проти російської агресії. Війна дала простір для відновлення багатьох корупційних мереж, пов'язаних з колишнім президентом Віктором Януковичем, кажуть європейські чиновники з питань безпеки", - пише газета.

З серпня Дамерау є співвласником "Космолота", великого веб-сайту з онлайн-ігор та азартних ігор і 10-го за величиною платника податків у країні.

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Після того, як у жовтні Бюро економічної безпеки України провело рейд, звинувативши його в порушенні законодавства про азартні ігри та ухилянні від сплати податків на суму 560 млн євро, низка судових справ і заходів, вжитих за розпорядженням відомства, заморозили рахунки компанії.

Дамерау стверджує, що "звинувачення проти компанії сфабриковані". Він зазначив, що "Космолот" почав працювати лише у 2021 році, після того, як український уряд змінив законодавство про азартні ігри, і минулого року його загальний дохід склав 208 млн євро, порівняно з 4,8 млн євро у 2022 році та 250 тисячами євро у 2021 році.

Згідно з офіційною податковою звітністю, компанія минулого року сплатила 60 млн євро податків. За словами Дамерау, державна податкова служба перевірила її рахунки в серпні.

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За словами бізнесмена, в грудні з ним зустрілися у Відні й повідомили, що юридичні претензії до "Космолоту" будуть зняті, якщо Дамерау погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.

Дамерау повідомив, що поділився фотографіями і деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь, зі службами безпеки в Європі і Вашингтоні.

"Я не хочу говорити про те, що відбувається зі мною як з бізнесменом, який намагається інвестувати в Україну, тому що відповідальні за це люди в меншості, і вони зраджують молоде покоління українців, які віддають свою кров, намагаючись дати своїй країні європейське майбутнє. Це країна, яка прагне бути частиною НАТО та Європейського Союзу, але те, що відбувається там зараз - невеликою меншістю - викликає у мене дежавю найтемніших часів Януковича", - сказав Дамерау.

Він додав, що поділиться своїм досвідом на Саміті з питань відновлення України в Берліні в червні, на який його запросили як великого іноземного інвестора.

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У першому кварталі року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

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