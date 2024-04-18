Росія знищила майже всю теплову генерацію, не виключені атаки на АЕС – Зеленський

фото: Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв'язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", – сказав він.

Зеленський також вкотре наголосив на необхідності передання Україні засобів ППО.

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"Це може зупинити тільки ППО – конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", – сказав президент.

Він визнав, що "російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі – в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі – вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. Путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів".

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