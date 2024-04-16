"Нафтогаз" у першому кварталі сплатив податків на понад 18 мільярдів

У першому кварталі 2024 року група "Нафтогаз" сплатила податків до держбюджету на 18,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба групи.

"18,2 млрд грн. Стільки податків заплатила група "Нафтогаз" в державний бюджет протягом трьох місяців 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за березень до зведеного бюджету України надійшло 8,3 мільярда гривень від нафтогазової групи у вигляді податків.

Реклама:

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" готова викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувачі запропонують ринку 2024 року.

На початку квітня група "Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.

Реклама: