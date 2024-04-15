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Соцмережа Bluesky зняла заборону на реєстрацію для глав держав

Понеділок, 15 квітня 2024, 18:07 - Олексій Павлиш
 
getty images

Соціальна мережа Bluesky дозволила главам держав реєструватися і приєднуватися до платформи. На цей крок компанія пішла напередодні цьогорічних виборів у США та Індії.

Про це пише TechCrunch.

"Минулого року, коли Bluesky працював лише за запрошеннями, компанія заявила, що не дозволяє главам держав реєструватися, і попросила користувачів зв'язатися зі стартапом, перш ніж запрошувати видатних діячів", - нагадує видання.

У лютому компанія відкрила платформу для всіх охочих після майже річного перебування в режимі "тільки за запрошеннями".

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Bluesky зіткнулася з проблемами модерації на початку свого існування, і їй довелося зіткнутися з такими питаннями, як запобігання використанню користувачами расистських образ у своїх повідомленнях. Крім того, користувачі постійно вимагали від платформи припинити мову ворожнечі.

Відтоді платформа зробила кроки для поліпшення модерації, додавши списки модерації та автоматизовані інструменти модерації в грудні 2023 року. 

Також читайте: Інтернет-ідентифікація людини не має належати корпораціям: як соцмережа Bluesky кидає виклик Twitter, Facebook та Instagram 

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