Деокуповане правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише "Укрінформ".

"У серпні нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег", - зазначив Прокудін.

За його словами, нині в регіоні працює 1100 саперів, які розмінували вже 245 тисяч гектарів.

Нагадаємо:

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Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.

На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.