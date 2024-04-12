Уряд виділив понад 120 мільйонів на водозабезпечення Миколаєва

Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 125,5 млн грн на водозабезпечення Миколаєва.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це частина комплексних заходів із ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.Кошти підуть на компенсацію вартості електроенергії для подачі води каналом Дніпро-Інгулець", - повідомив він.

Фінансування відбуватиметься в межах відповідної бюджетної програми, розпорядником коштів визначили Міндовкілля.

Реклама:

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив невідкладно розпочати проєктування і будівництво водогону для забезпечення Миколаєва питною водою.

Кабінет Міністрів виділив ще 5,149 мільярда гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на будівництво магістральних водогонів у зв'язку зі знищенням Каховської ГЕС.

Реклама:

У лютому повідомлялось, що магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.