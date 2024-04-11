Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Реконструкцію енергоконектора між Україною і Словаччиною планують завершити до 2028 року

Четвер, 11 квітня 2024, 17:53 - Артур Крижний
До кінця 2028 року планується завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора "Мукачево" між Україною і Словаччиною.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". Завдяки цьому ми матимемо набагато більше можливостей щодо експорту та імпорту електроенергії", - заявив він.

Крім того, урядовці домовилися створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на українські АЕС.

Нагадаємо:

Реклама:

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину. 

З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.

Реклама:
Словаччина Україна експорт електроенергії електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Цього року планується запустити залізничний маршрут з Києва до Словаччини 28 березня 2024, 14:18
Словаччина хотіла допомогти Угорщині зняти санкції ЄС із російського олігарха Усманова - ЗМІ 16 березня 2024, 11:15
Польські фермери анонсували блокаду дороги на кордоні зі Словаччиною 15 березня 2024, 12:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті