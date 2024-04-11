Реконструкцію енергоконектора між Україною і Словаччиною планують завершити до 2028 року

До кінця 2028 року планується завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора "Мукачево" між Україною і Словаччиною.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". Завдяки цьому ми матимемо набагато більше можливостей щодо експорту та імпорту електроенергії", - заявив він.

Крім того, урядовці домовилися створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на українські АЕС.

Нагадаємо:

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Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.