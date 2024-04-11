Ціни на газ у Європі зросли на тлі удару РФ по двом підземним сховищам газу України

Росія атакувала два українських підземних сховища газу, що призвело до зростання цін на газ в Європі, - вони зросли на 7,1%. Наразі ціна складає 28,84 євро за мегават (302 євро за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами керівника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, сховища продовжують працювати. Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Ці атаки стали четвертим нападом на українські газосховища, які поки не вплинули на їхню роботу.

Як пише видання, ці інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії, і вона активно залучає трейдерів для зберігання запасів у своїх сховищах.

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Нагадаємо:

Уночі російські крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція - у Червоноградському.

Україна прагне запевнити європейських трейдерів природного газу, що зберігання палива у підземних сховищах країни залишається безпечним, попри нещодавню російську атаку.

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