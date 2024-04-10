На ринку небанківських фінпослуг у березні з'явилися два нових гравці, шість - залишили ринок

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2024 року зменшилась до 1056, на ринку з'явилися два нових гравці та шість - залишили ринок.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Із реєстру виключено дві фінансові компанії та два ломбарди примусово, водночас дві кредитні спілки виключено за ініціативою заявника. Також до реєстру включено двох страхових брокерів", - йдеться в повідомленні.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 589 фінансових компаній (у лютому було 586), 86 страховиків non-life (кількість не змінилася), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 123 ломбарди (було 125), 127 кредитних спілок (було 129), 5 лізингодавців (було 10), 39 страхових брокерів (було 37), 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

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